Членом наглядради Сенс Банку від держави стала ексдиректорка департаменту банківського нагляду НБУ Дегтярьова

Наталія Дегтярьова, яка з 2016 по 2023 роки була директоркою департаменту банківського нагляду Національного банку України (НБУ), призначена членом наглядової ради державного Сенс Банку як представник держави від Кабінету Міністрів.

Відповідну постанову №853 уряд прийняв 21 серпня та опублікував на своєму сайті із затримкою.

Згідно із декларацією, яку Дегтярьова подала як кандидат у члени наглядової ради Сенс Банку, в неї є квартира вартістю 3,8 млн грн та машиномісце на 0,8 млн грн, п’ять земельних ділянок, трохи цінних паперів багатьох іноземних емітентів, серед яких, зокрема, - акції Apple, Amazon, PayPal, ALPHABET, Lilly (Eli), Microsoft, Root, SNAP, Twilio, Occidental Petroleum, Pfizer та єврооблігації DTEK Energy, а також ОВДП.

Основним її доходом за 2025 рік був дохід від зайняття підприємницькою діяльністю від громадської спілки "Фонд архітектури реформ в Україні (Фонд АРУ)" – 1,28 млн грн, а також 1,42 млн від Freedom Finance Europe, 0,38 млн грн від DTEK Finance по євробондах, 0,16 млн грн від пенсійного фонду Нацбанку та 0,1 млн грн процентів по ОВДП.

У готівці на кінець минулого року Дегтярьова зберігала $100 тис., тоді як на банківських рахунках в Ощадбанку - $36,5 тис., в Універсал банку – EUR3 тис. та 0,14 млн грн, а ще $84,3 тис. та EUR33,6 тис. – на трейдингових та інших рахунках фінансових установ.

Дегтярьова до призначення директоркою департаменту НБУ обіймала посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Промінвестбанку (ПІБ, Київ), хоча у 1996-1999 роках вона вже працювала в НБУ – у відділі банківського нагляду Хмельницького регіонального управління на посаді економіста.

Після ліквідації департаменту банківського нагляду в результаті реорганізації вона деякий час була радником Офісу правління та інституційних відносин Нацбанку.

Як повідомлялося, після розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) "Форест Гамп" про сплату через Сенс Банк застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка уряд достроково припинив повноваження члена наглядової ради банку Миколи Гладишенка, який її очолював.

З призначенням Дегтярьової до наглядової ради Сенс Банку кількість її членів зросте до п’яти, але для правоможності НР потрібно щонайменше шість.

За даними радниці Офісу президента Вікторії Страхової, уряд минулого тижня призначив також ще одного члена наглядової ради як незалежного, але наразі відповідне рішення на урядовому порталі відсутнє.