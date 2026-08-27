Внаслідок російської атаки у четвер пошкоджено склад мережі супермаркетів "Фора" у Київській області.

"Сьогодні вранці внаслідок ворожої атаки постраждав склад у Київській області, який "Фора" почала використовувати лише цієї неділі. Найважливіше – всі люди живі, постраждалих немає", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

Це вже третя атака на логістичну інфраструктуру, яку використовує "Фора", протягом серпня. Команда продовжує працювати над перебудовою логістики та забезпеченням магазинів необхідними товарами, магазини мережі працюють у звичному режимі.