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Економіка

Пошкоджено склад мережі супермаркетів "Фора" у Київській області

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Пошкоджено склад мережі супермаркетів "Фора" у Київській області
Фото: Фора

Внаслідок російської атаки у четвер пошкоджено склад мережі супермаркетів "Фора" у Київській області.

"Сьогодні вранці внаслідок ворожої атаки постраждав склад у Київській області, який "Фора" почала використовувати лише цієї неділі. Найважливіше – всі люди живі, постраждалих немає", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

Це вже третя атака на логістичну інфраструктуру, яку використовує "Фора", протягом серпня. Команда продовжує працювати над перебудовою логістики та забезпеченням магазинів необхідними товарами, магазини мережі працюють у звичному режимі.

#атака_рф #склад #фора
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