JYSK відкрив в Україні два нові магазини і один оновлений, обігнавши за їх кількістю мережу у рідній Данії

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK у четвер відкрила нові магазини: у ТЦ "РайON" у Києві, у ТЦ "Інжур" у Броварах та оновлений ТЦ "Вікторі Плаза" у Кривому Розі, повідомив country director JYSK в Україні Євген Іваниця.

"Два нових магазини JYSK відкриють свої двері сьогодні: у ТЦ "РайON" на Троєщині, Київ, та в ТЦ "Інжур" у Броварах. Мережа JYSK в Україні офіційно перевищила за кількістю магазинів "батьківщину" JYSK – Данію. І це незважаючи на чергову ніч масованого балістичного обстрілу, ранкові тривоги і всього, що зараз несеться", – написав він у LinkedIn.

Також сьогодні відкривається перебудований магазин JYSK у ТЦ "Вікторі Плаза" в Кривому Розі.

"Частина товару JYSK зі знищеного ТЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі вижила. Шукаємо шляхи та місце для організації шаленого розпродажу "вцілілих зразків", які пройшли вогонь та воду", – додав він.

Магазин JYSK у ТЦ "Караван" у Дніпрі, який було пошкоджено 25 серпня, поки зачинений, але, за словами Іваниці, вже повністю готовий до відкриття.

Також він повідомив про підписання двох нових угод оренди. "JYSK відкриє другий магазин в Ужгороді та перший магазин у Самборі на Львівщині. Магазин на Закарпатті з’явиться вже до кінця цього року", – написав Іваниця.

Наразі в Україні діють 119 магазинів JYSK в 40 містах та інтернет-магазин jysk.ua В штаті мережі ритейлера – майже 1000 співробітників. У Дніпрі у мережі є п’ять магазинів.

За даними аналітичної системи YouControl, виручка ТОВ "Юск Україна" у січні-вересні 2025 року виросла на 24% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 5,3 млрд грн, чистий прибуток – на 22%, до 959 млн грн.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. Виторг JYSK у 2024/2025 фінансовому році становив EUR6,2 млрд.