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Економіка

Розподільчий центр мережі "Будинок іграшок" знищено російською атакою

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Розподільчий центр мережі "Будинок іграшок" знищено російською атакою

Розподільчий центр мережі "Будинок іграшок" був знищений внаслідок російської атаки в ніч на 27 серпня, повідомила СЕО компанії Марія Назаренко.

"Сьогодні вночі було знищено розподільчий центр "Будинку іграшок". Місце, де зберігалася значна частина товару, і звідки щодня іграшки відправлялись до наших клієнтів по всій Україні. Розподільчий центр – важлива частина великої системи, тому сьогоднішнє влучання може вплинути на частину наших процесів", – написала вона в Інстаграм.

За її словами, працівники перебували в укритті та не постраждали.

СЕО підкреслила, що всі торгові точки та онлайн-магазин продовжують роботу, але можливі затримки з доставкою замовлень.

Мережа "Будинок іграшок" налічує 68 магазинів у 23 містах України.

За даними аналітичної системи YouControl, власниками ТОВ "Альфа-Забава" (Київ), що розвиває мережу, є Володимир і Наталя Костур (по 33%), Сергій Поштаренко (27%), Олег Порхун (7%).

За підсумками 2025 року компанія зменшила чистий прибуток на 50,6%у порівнянні з попереднім роком, до 39,7 млн грн, чистий дохід виріс на 36,5%, до 2,8 млрд грн.

#будинок_іграшок #атака_рф #розподільчий_центр
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