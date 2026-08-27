Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Дві компанії-перевізники з Київщини ухилялися від сплати понад 10 млн грн податків під час оренди транспорту – БЕБ

1 хв читати
Додати як джерело

Дві компанії з Київської області, що займаються міжнародними перевезеннями, ухилилися від сплати загалом понад 10 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору під час виплат за оренду транспорту фізичним особам.

Згідно із повідомленням на сайті Бюро економічної безпеки (БЕБ) України у четвер, аналітики та детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили схему мінімізації податкових зобов’язань, за якою керівники підприємств "забували" перераховувати обов’язкові платежі до бюджету. У результаті кожна з фірм недоплатила понад 5 млн грн, а загальна сума завданих збитків сягнула понад 10 млн грн.

Назви компаній у публікації відомства не уточняються.

За цим фактом детективи БЕБ повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

У відомстві додали, що під час досудового розслідування підприємці повністю відшкодували завдані державі збитки та сплатили до бюджету понад 10 млн грн. У зв’язку з повним покриттям збитків прокурори Київської обласної прокуратури звернулися до суду з клопотанням про звільнення осіб від кримінальної відповідальності.

#беб #податки #транспорт
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Партнери виділять близько $10,5 млн на тимчасове зберігання врожаю агровиробників з прифронтових регіонів

Корецький: Партнери виділять близько $10,5 млн на тимчасове зберігання врожаю агровиробників з прифронтових регіонів

Міжнародні партнери підтвердили виділення близько $10,5 млн на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють…

Читати
Дунайські порти, залізниця та авто можуть взяти 4,5 млн тонн експорту з 6-ти, що йшли морем – Мінінфраструктури

Дунайські порти, залізниця та авто можуть взяти 4,5 млн тонн експорту з 6-ти, що йшли морем – Мінінфраструктури

Альтернативні маршрути, що охоплюють Дунайські порти, залізничну та автомобільну логістику, дають змогу експортувати близько 4,5 млн тонн вантажів на…

Читати