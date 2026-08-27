Дві компанії-перевізники з Київщини ухилялися від сплати понад 10 млн грн податків під час оренди транспорту – БЕБ

Дві компанії з Київської області, що займаються міжнародними перевезеннями, ухилилися від сплати загалом понад 10 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору під час виплат за оренду транспорту фізичним особам.

Згідно із повідомленням на сайті Бюро економічної безпеки (БЕБ) України у четвер, аналітики та детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили схему мінімізації податкових зобов’язань, за якою керівники підприємств "забували" перераховувати обов’язкові платежі до бюджету. У результаті кожна з фірм недоплатила понад 5 млн грн, а загальна сума завданих збитків сягнула понад 10 млн грн.

Назви компаній у публікації відомства не уточняються.

За цим фактом детективи БЕБ повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

У відомстві додали, що під час досудового розслідування підприємці повністю відшкодували завдані державі збитки та сплатили до бюджету понад 10 млн грн. У зв’язку з повним покриттям збитків прокурори Київської обласної прокуратури звернулися до суду з клопотанням про звільнення осіб від кримінальної відповідальності.