Внаслідок російської атаки у четвер пошкоджено розподільчий центр Comfy на Київщині, повідомив СЕО Comfy Геннадій Вербиленко.

"Ранок важкий, але, здається, цілком передбачуваний для українського бізнесу в останні тижні. Сьогодні російський дрон цілеспрямовано вдарив по нашому розподільчому центру на Київщині. Усі наші колеги неушкоджені. Заздалегідь підготовлені укриття захистили команду. Це головне", – написав він у Facebook.

СЕО Comfy підкреслив, що компанія продовжує працювати у посиленому режимі, щоб забезпечити роботу магазинів, онлайн-каналів та виконання замовлень, контакт-центр на постійному зв’язку з клієнтами.