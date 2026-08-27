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Економіка

Пошкоджено розподільчий центр Comfy на Київщині

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Внаслідок російської атаки у четвер пошкоджено розподільчий центр Comfy на Київщині, повідомив СЕО Comfy Геннадій Вербиленко.

"Ранок важкий, але, здається, цілком передбачуваний для українського бізнесу в останні тижні. Сьогодні російський дрон цілеспрямовано вдарив по нашому розподільчому центру на Київщині. Усі наші колеги неушкоджені. Заздалегідь підготовлені укриття захистили команду. Це головне", – написав він у Facebook.

СЕО Comfy підкреслив, що компанія продовжує працювати у посиленому режимі, щоб забезпечити роботу магазинів, онлайн-каналів та виконання замовлень, контакт-центр на постійному зв’язку з клієнтами.

#атака_рф #comfy #розподільчий_центр
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