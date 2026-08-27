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Економіка

Кабмін збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 млрд грн – Корецький

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Кабмін збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 млрд грн – Корецький
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Кабінет міністрів збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 млрд грн, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Загалом цього року в межах Програми з відновлення України спрямуємо майже 2 млрд грн за підтримки Європейського інвестиційного банку.  Йдеться про відновлення критичної та соціальної інфраструктури – шкіл, дитсадків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 областях", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За словами прем’єра, фінансування спрямовується насамперед на проєкти, які вже готові до реалізації або перебувають в активній стадії.

#кабмін #фінансування #відновлення
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