Кабмін збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 млрд грн – Корецький

Кабінет міністрів збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 млрд грн, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Загалом цього року в межах Програми з відновлення України спрямуємо майже 2 млрд грн за підтримки Європейського інвестиційного банку. Йдеться про відновлення критичної та соціальної інфраструктури – шкіл, дитсадків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 областях", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За словами прем’єра, фінансування спрямовується насамперед на проєкти, які вже готові до реалізації або перебувають в активній стадії.