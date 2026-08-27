Молодь 16-17 років становить 15% співробітників McDonald's в Україні

Молодь 16-17 років наразі становить 15% співробітників McDonald’s в Україні, в деяких ресторанах частка неповнолітніх доходить до 40%, повідомив директор з корпоративного впливу "МакДональдз" в Україні Назар Бедій.

"У перші три місяці після запуску найму з 16 років (влітку 2025 року – ІФ-У) ми отримали понад 12 тис. заявок, і сьогодні 16-17-річні становлять близько 15% працівників. В окремих ресторанах частка доходить навіть до 40%. Даючи роботу з раннього віку, ми показуємо, як в Україні можна розвиватися. У нас є директори ресторанів віком 22-25 років, які починали з базових позицій і стрімко пройшли щаблі кар’єри. Це надихає й показує реальну траєкторію зростання", – розповів він в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Програму офіційного працевлаштування з 16 років ""МакДональдз" в Україні запустила 23 червня 2025 року. Як повідомив Бедій, наразі компанія працює з державою над удосконаленням трудового законодавства, зокрема щодо працевлаштування неповнолітніх.

"Ми абсолютно підтримуємо необхідність захищати неповнолітніх і водночас шукаємо сучасніші й гнучкіші механізми, які дають молодим людям змогу швидше здобувати компетенції й розвиватися. В європейському законодавстві дозволено залучати дітей віком від 14 років до роботи в межах програм професійної підготовки, стажування або дуальної освіти, а також до легкої праці за певних умов", – розповів він.

У зв’язку з цим експерти компанії адвокатують, наприклад, перегляд обмеження щодо робочого часу та можливість молоді до 18 років, які отримують фахову профтехосвіту працювати без надмірних регуляторних обмежень зі збереженням гарантій захисту праці.

"Якщо вони матимуть доступ до ширшого набору завдань у ресторані, то швидше набуватимуть досвіду і зможуть раніше переходити на менеджерські позиції", – впевнений Бедій

Загалом в компанії зараз – понад 12,5 тис. працівників.

"Людей віком 50+ у нас приблизно 540. Неповнолітніх, як уже казали, 15% – це понад 1800 працівників. Решта це здебільшого люди 18-25 років, які становлять 51% працівників ресторанів. Але є й велика частка співробітників віком 26-50 – майже 3750 людей, тобто 30% команди. Також у компанії працює близько 500 людей з інвалідністю, які мають рівні можливості для розвитку", – розповів Бедій.

За його словами, 450 працівників компанії мобілізовано, їм продовжують виплачувати зарплату (сумарно близько 132 млн грн лише за 2025 рік). Також в компанії працюють 27 ветеранів, більшість – працівники компанії, які повернулися після служби, але є й ті, хто прийшов у компанію вже після повернення з війська.

"Ми працюємо над програмами підтримки ветеранів і шукаємо індивідуальні рішення. Наприклад, якщо після повернення людина фізично вже не може виконувати ту саму роботу на певній станції в ресторані, ми шукаємо інші можливості: адміністративні функції в ресторані або вакансії в інших відділах. Звичайно, це залежить і від бажання самої людини. Але ми намагаємося знайти рішення", – каже Бедій.