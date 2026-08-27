Комори у підземних паркінгах мають високий попит через безпековий фактор – девелопери

Комори на поверхах житлових комплексів мають стабільний попит серед покупців квартир невеликої площі, проте популярність комор в підземних паркінгах суттєво зросла через використання їх мешканцями як укриття, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" українські забудовники.

"Особливо затребуваними сьогодні є комори в підземних паркінгах. Часто мешканці сприймають їх не лише як місце зберігання речей, а й як додатковий захищений простір. Хоча офіційно такі приміщення не позиціонуються як укриття, власники нерідко облаштовують їх для комфортнішого перебування під час повітряних тривог, особливо якщо йдеться про родини з дітьми", – розповіла координаторка відділів продажу девелопера "Ріел" у Львові Алла Чіпак.

За її словами, вартість комор залежить від розташування та їх кількості у житловому проєкті. Так, у Львові вартість комори у підвалі, де передбачена окрема зона для зберігання, у середньому становить $600-700/кв. м. Поверхових комор як правило менше і їхня вартість сягає $1 тис./кв. м, зазначили в "Ріел".

На думку СЕО Sigma+ Анни Лаєвської, зміна функціональності комор у підземних паркінгах після початку повномасштабної війни суттєво вплинула на попит і цінність продукту.

"Якщо в класичній моделі вартість квадратного метра комори зазвичай приблизно на 30% нижча за житлову нерухомість, то комори в підземних паркінгах сьогодні в окремих проєктах можуть коштувати на рівні житла або навіть наближатися до вартості комерційної нерухомості", – пояснила експертка.

Як зазначив керівник напряму інжинірингу компанії Stikon Олексій Крючков, вартість комор оцінюється в середньому на рівні $850/кв. м, що робить їх привабливим додатковим продуктом. Проте витрати на нормативне облаштування – протипожежне відокремлення, інженерні системи, диспетчеризацію, двері, евакуаційні рішення й експлуатаційні вимоги – значно ускладнюють економіку комор, якщо у житловому комплексі відсутній підземний паркінг.

"Підхід до позаквартирних комор за останні роки суттєво змінився. Раніше такі приміщення було простіше організовувати в залишкових площах або на поверхах житлової забудови. Сьогодні чинні норми значно жорсткіше регламентують такі рішення з точки зору пожежної безпеки", – повідомив він.

На його думку, організація продуманих місць зберігання в межах самих квартир краще відповідає сучасній логіці житлового продукту і звільняє забудовника від необхідності впроваджувати дорогі протипожежні та експлуатаційні рішення в окремому складському блоці.

У середньому площа комор становить 1-9 кв. м, а вартість може коливатися від $800/кв. м до $2 тис./кв. м, повідомила комерційна директорка девелоперської компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова. Ціни на комори залежать від локації та класу проєкту.

"Якщо говорити про кількість і метраж комор у проєктах компанії "Інтергал-Буд", то все залежить від формату та класу комплексу, але в середньому їх кількість становить близько 10-20% від загальної кількості квартир", – зазначила вона.

Як зазначили в компанії "Ковальська Нерухомість", у багатьох проєктах комори викуповуються одними з перших серед супутніх продуктів.

"Основний запит: площі від 3 до 5 кв. м. Попри невеликий розмір, такі лоти мають достатньо високу вартість через обмежену кількість і стабільний попит серед мешканців", – розповіли у пресслужба девелопера.

За словами керівника проєктів Perfect Group Олексія Коваля, реалізація комор у житлових проєктах з точки зору девелопера – це ефективний спосіб підвищення загальної привабливості проєкту, а також монетизації допоміжних площ.

"Формат комор і місць зберігання демонструє стабільне зростання попиту, особливо у проєктах з компактними квартирами. Ми закладаємо їх у проєктах орієнтовно на рівні 20-40% від кількості квартир залежно від концепції комплексу", – повідомив агентству експерт.

Попит на комори дає змогу розглядати їх не лише як сервісну інфраструктуру, а й як окремий ліквідний актив, переконані в пресслужбі City One Development.

"Для прикладу, у житловому кварталі "Новопечерські Липки" близько 40% угод із придбання комор здійснюються саме з інвестиційною метою – для подальшої здачі в оренду мешканцям комплексу. Решта 60% покупців купують їх для власного користування", – пояснив забудовник.