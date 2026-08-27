Агровиробники отримали 46,3 млрд грн кредитних коштів від початку року за програмою "Доступні кредити 5-7-9%"

Від початку року 6864 агропідприємства залучили 46,29 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Найактивніше цією програмою скористалися в Одеській (6,14 млрд грн для 817 агропідприємств), Київській (4,49 млрд грн для 577 агропідприємств), Кіровоградській (4,26 млрд грн для 817 агропідприємств), Вінницькій (4,12 млрд грн для 731 агропідприємства) та Харківській (3,17 млрд грн для 402 агропідприємств) областях.

Загалом від початку року 11887 агропідприємств залучили понад 105,63 млрд грн кредитних ресурсів за всіма програмами фінансування.

У 2025 році 15574 агрогосподарства отримали 131,47 млрд грн банківських кредитів на розвиток.

За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" було профінансовано 7978 господарств на суму 53,76 млрд грн.