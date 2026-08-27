McDonald's щороку відкриватиме в Україні ресторани зі сталим дизайном

ПП "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, планує щороку відкривати ресторани зі сталим дизайном, які будуть на 35% дорожчими за звичайні, повідомив директор з корпоративного впливу "МакДональдз" в Україні Назар Бедій.

"Наразі в Україні є два такі ресторани: один у Львові й один у Києві. Ми пишаємося тим, що почали рухатися в цьому напрямі. Однозначно плануємо продовжувати інвестувати в ресторани зі сталим дизайном, але в коротко- та середньостроковій перспективі не плануємо повністю перевести всю мережу на цей дизайн, тому що він значно дорожчий – орієнтовно на 35%. Ми сприймаємо такі ресторани як перспективний кейс із потенціалом для майбутнього розвитку. В середньому плануємо інвестувати приблизно в один такий ресторан на рік", – повідомив він в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Бедія, оскільки цей формат дорожчий за звичайний, ресторани зі сталим дизайном компанія створюватиме за власні інвестиції. Водночас фокус уваги буде на розширенні впровадження екологічних практик у всіх нових ресторанах, у тому числі тих, що створені партнерами.

"Робимо їх енергоефективними, працюємо з теплоізоляцією, впроваджуємо системи рекуперації та інші рішення, які допомагають ефективніше використовувати енергоресурси. Енергоспоживання безпосередньо пов’язане з екологічним впливом, тому це важливий напрям", – наголосив він.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі McDonald’s забезпечує роботою майже 11 тис. українців. Наразі працює 130 у 43 населених пунктах.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald’s в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. Торік компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

"МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).