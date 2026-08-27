Існує ризик скорочення посівних площ під майбутній урожай на 5-7 млн га – міністр агрополітики

Внаслідок проблем зі зберіганням та експортом урожаю через закриті чорноморські порти існує ризик скорочення посівних площ під майбутній урожай на 5-7 млн га, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Найбільший виклик сьогодні – компенсація відсоткових ставок за кредитами. Якщо ми не підтримаємо фінансову стійкість аграріїв, існує ризик скорочення посівних площ під майбутній урожай на 5-7 млн га", – цитує пресслужба Мінагрополітики Висоцького під час його зустрічі з координатором системи ООН в Україні Матіасом Шмале та керівництвом Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) і Всесвітньої продовольчої програми (ВПП).

Міністр наголосив, що наразі перед Україною стоять два ключові завдання: запобігти псуванню вже зібраного врожаю, забезпечити можливості для його зберігання та забезпечити аграріїв обіговими коштами.

"За нашими розрахунками, дефіцит потужностей може сягнути вже цієї осені 11 млн тонн, а потреба у фінансуванні цього напряму – $44 млн", – наголосив він.

За словами Висоцького, Україна надіслала Європейському Союзу офіційне звернення щодо виділення EUR220 млн на компенсацію відсоткових ставок за банківськими позиками для аграріїв.

Окремою важливою темою переговорів, за йогог словами, стала готовність структур ООН активніше долучатися до розв’язання системних проблем, спричинених війною, та подолання її наслідків, зазначено в повідомленні.

Представники ООН підтвердили готовність оперативно реагувати на надзвичайні запити України, мобілізувати ресурси міжнародної спільноти та розширювати оперативну допомогу й підтримувати Україну у подоланні гуманітарних та економічних викликів.

За підсумками зустрічі сторони погодили спільний алгоритм дій для залучення додаткового донорського фінансування від міжнародних фінансових інституцій, зокрема Світового банку, а також приватних гуманітарних фондів.