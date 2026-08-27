Росіяни знову вдарили по "Запоріжсталі" – п'ять ракет влучили в те саме місце, де під час попереднього обстрілу загинули люди, – нардеп

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" у ніч на четвер знов зазнав атаки російського агресора: п’ять ракет влучили в те саме місце, де під час попереднього обстрілу загинули люди, написав на свої сторінці у Facerbook народний депутат, член парламентського підкомітету із питань промислової політики Комітету з економічного розвитку Муса Магомедов.

"До весни Україна може залишитися без металургії. Це реальна перспектива, якщо уряд терміново не почне діяти. Сьогодні вночі росіяни знову вдарили по "Запоріжсталі". П’ять ракет влучили в те саме місце, де під час попереднього обстрілу загинули люди. Ще після тієї атаки комбінат був змушений зупинити роботу. Наслідки цих ударів надзвичайно серйозні, і коли "Запоріжсталь" зможе відновити роботу – наразі велике питання", – констатував парламентарій.

За його словами, "рускі" буквально знищують українську металургію.

"Вкотре на засіданні комітету за участі Кабміну в повному складі я наголосив на критичній ситуації в гірничо-металургійному комплексі. У п’ятницю продовжимо цю розмову вже на нараді у прем’єр-міністра. Але наради самі по собі заводи не відбудують і не врятують. При цьому російські удари – не єдина проблема галузі. Українську металургію сьогодні затискають з усіх сторін", – зазначив Магомедов.

Він уточнив, що наразі ситуація в ГМК ускладнюється через блокування портів Великої Одеси: зупинився видобуток на Південному ГЗК, а виробництво інших криворізьких ГЗК за підсумками серпня може впасти приблизно на 30% до середньорічного рівня 2025 року. Альтернативи морській логістиці в необхідних обсягах фактично немає.

Одночасно відбулось 30%-не підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці". Частка залізничних витрат у собівартості продукції металургів уже зросла у два-три рази. Підприємства після кількох років війни практично вичерпали внутрішні резерви й не можуть безкінечно перекладати на себе нові витрати.

Проблем також додає CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism – механізм вуглецевого коригування імпорту), який може коштувати українським виробникам додаткові EUR50-100 на кожній тонні сталі, та нові європейські квоти: близько 1,05 млн тонн на рік – приблизно на 60% менше фактичного експорту української сталі до ЄС у 2025 році. За наявними оцінками, лише через обмеження квот Україна ризикує недоотримати близько $1 млрд експорту та понад 17 млрд грн бюджетних надходжень.

"Ми можемо скільки завгодно проводити наради й говорити про підтримку промисловості. Але якщо одночасно дорожчає логістика, закриваються експортні можливості, вводяться нові обмеження, а підприємства ще й щодня перебувають під російськими ударами – скоро підтримувати буде просто нікого. Я багато років працював у цій сфері й знаю з власного досвіду, що відбувається з підприємством, коли воно постійно перебуває під тиском багатьох чинників, які сьогодні помножені на російські удари. Авдіївський коксохім – один із таких прикладів", – написав нардеп.

Магомедов підкреслив, що металургія – це робочі місця, експорт, валютна виручка, податки і цілі міста, життя яких залежить від підприємств. Тому зараз галузі потрібен комплекс конкретних рішень Уряду. Бо навесні може виявитися, що рятувати вже нічого, резюмував він.

Як раніше повідомляв в.о. генерального директора "Запоріжсталі" Тарас Шевченко, меткомбінат сьогодні знаходиться у вкрай жорстких умовах через ворожі обстріли, що призвели до довготривалої зупинки підприємства.

"Відновлення не буде простим та швидким, проте вже зараз ми бачимо перед собою ще більший виклик: блокування портів Великої Одеси, яке не просто б’є по логістиці та експорту. Логістична криза ставить нас перед беззаперечним фактом: без можливості виробляти й продавати свою продукцію українська металургія зокрема та вітчизняні виробники-експортери загалом не зможуть виконувати свою роль економічного тилу країни – забезпечувати робочі місця, сплачувати податки, підтримувати валютні надходження та фінансувати стійкість держави в умовах війни", – наголосив Шевченко.

"Запоріжсталь" є спільним підприємством групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".