Російська атака знищила пташник ТОВ "Щасливе курча" із понад 20 тис. голів птиці

Російська атака знищила один із пташників ТОВ "Щасливе курча" в Чернігівській області, в якому перебувало понад 20 тис. голів птиці, повідомила компанія у Facebook.

"Внаслідок атаки було знищено пташник, у якому перебувало понад 20 тисяч голів птиці. На момент атаки птиця була на 35-му тижні вирощування – у передзабійному періоді", – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що внаслідок атаки ніхто з персоналу не постраждав, однак вся птиця загинула внаслідок вибуху та пожежі.

В компанії додали, що наразі долають наслідки атаки та продовжують виконувати зобов’язання перед партнерами і покупцями, працюючи у штатному режимі.

ТОВ "Щасливе курча" працює з 2018 року. Має представництва в Черкаській, Київській, Чернігівській, Сумській та Кіровоградській областях. Кінцевий бенефіцірний власник компанії – Дмитро Середенко.

За даними Opendatabot, виручка ТОВ "Щасливе курча" у 2025 році збільшилась на 8,9% до 39,4 млн грн. Чистий збиток скоротився на 21% – до 6,28 млн грн.