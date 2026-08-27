Україна може скоротити посіви на 20% у 2027р. через проблеми з експортом – "Кернел"

Україна може не засіяти близько 20% сільськогосподарських земель у 2027 році, якщо не буде вирішена проблема з експортом агропродукції через обмеження роботи чорноморських портів, заявив генеральний директор агрохолдингу "Кернел" Євген Осипов в інтерв’ю Bloomberg.

"Головне питання: що ми будемо робити під час наступної посівної кампанії навесні? Якщо не буде вирішення проблеми експорту, я вважаю, що Україна скоротить виробництво і не засіє близько 20% земель. Це означає, що 12 млн тонн зернових не будуть вироблені", – сказав він.

За словами Осипова, обмеження роботи чорноморських портів посилилось, внаслідок чого експорт скоротився до менш ніж 10% обсягів на початку року.

Він також зазначив, що "Кернел" диверсифікує свою діяльність, розвиваючи виробництво електроенергії в Україні після того, як російські атаки вивели з ладу значну частину генеруючих потужностей країни.

"Ми втратили близько 50% виробництва електроенергії. Вітрова енергетика є більш стійкою порівняно з іншими видами генерації, і ми вважаємо, що Україні потрібно рухатися вперед і нарощувати виробництво енергії за рахунок вітру та сонця", – зазначив Осипов.

Як повідомлялося, "Кернел" підписав кредитну угоду на EUR100 млн з Експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO) для фінансування будівництва свого першого вітроенергетичного проєкту – вітрової електростанції потужністю 94,5 МВт із системами накопичення енергії у центральній частині України.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев’яти місяців 2026 фінансового року (з 1 липня 2025 року) "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, виторг збільшив на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.