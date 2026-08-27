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Економіка

Кабмін призначив Головню заступником міністра агрополітики, Опанасенка – в.о. держсекретаря Мінінфраструктури

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Кабмін призначив Головню заступником міністра агрополітики, Опанасенка – в.о. держсекретаря Мінінфраструктури
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Кабінет міністрів призначив Віталія Головню заступником міністра аграрної політики та продовольства України, Андрія Опанасенка – в.о. державного секретаря Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, йдеться у розпорядженнях №№843 і 846 від 26 серпня.

Крім того, розпорядженням уряду №845 від 26 серпня, у зв’язку з перейменуванням Міністерства розвитку громад та територій України ухвалено рішення вважати Ігоря Реву таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Серед іншого, розпорядженням №849 від 26 серпня уряд продовжив на три місяці строк випробування голові Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Сергію Гурському.

#кабмін #призначення #звільнення
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