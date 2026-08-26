Український підрозділ Metro входить у четвірку компаній групи з найбільшим грошовим потоком – CEO "Metro Україна"

Компанія "Metro Україна" входить до четвірки компаній міжнародної групи Metro, які забезпечують найбільший грошовий потік, повідомила СЕО "Metro Україна" Олена Вдовиченко.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми, як і більшість компаній та бізнесів, багато чого втратили, але ми дуже швидко відновилися. У нас дуже висока конверсія прибутку в грошовий потік. І досі ми в групі залишаємося у топ-4 серед всіх 30-ти країн Metro, у яких така висока економіка", – повідомила Вдовиченко на події "Топменеджери, які тримають країну. Діалоги з NV" у Києві в середу.

За її словами, близько чверті клієнтів "Metro Україна" становить готельно-ресторанна індустрія (HoReCa), 70% – покупці, які є кінцевими споживачами, 5% – трейдери, які є невеликими, немережевими магазинами.

Вдовиченко зазначила, що компанія обирає у постачальники лише компанії, які виконують антимонопольне законодавство і комплаєнс, сплачують податки. При формуванні асортименту Metro шукає баланс між ціною та перетином потреб як HoReCa-клієнтів, так і кінцевого споживача.

"Він (асортимент – ІФУ) не виріс, а навпаки зменшився. Колись у нас було 35 тис. SKU, зараз – 16 тис. SKU. Це втілення того, "чому" ми щось робимо: це визначення стратегії і послідовне виконання дій, які кожен з наших клієнтів отримує на полицях магазинів або через канали доставки", – зазначила СЕО.

ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" засновано у 2003 році. Об'єднує 21 класичний центр оптової торгівлі Metro Cash&Carry в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську та Житомирі, а також три магазини смарт-формату в Тернополі, Луцьку та Чернігові.

За даними Опендатабот, за підсумками 2025 року дохід "Метро Кеш енд Кері Україна" зріс на 17,97% – до 33.92 млрд грн, при цьому чистий збиток становив 380 млн 903 тис. грн проти чистого прибутку 108 млн 133 тис за 2024 рік.

"Метро Кеш енд Кері Україна" входить до складу Metro Group, однієї з провідних міжнародних торговельних компаній.