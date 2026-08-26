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Економіка

Uklon за п'ять років очікує більше 30% виручки поза ride-hailing та понад 20% – з-за кордону – СЕО

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Uklon за п'ять років очікує більше 30% виручки поза ride-hailing та понад 20% – з-за кордону – СЕО
Фото: Пресслужба Uklon

Візія онлайн-сервісу таксі Uklon, "доньки" Kyivstar Group, передбачає збільшення виручки на закордонних ринках до понад 20% через п'ять років, повідомив СЕО компанії Сергій Гришков під час заходу "Топменеджери, які тримають країну. Діалоги з NV" у середу.

За його словами, очікується, що частка виручки від ride-hailing в Україні через п'ять років буде меншою за 50%, тоді як понад 30% її складатимуть продукти екосистеми, які Uklon наразі запускає, зокрема мова йде про напрямок Travel, мікромобільність (електросамокати – ІФ-У) та можливий подальший розвиток маркетплейсу.

"Це те, куди рухається Uklon, та те, що створює нам таку антикрихкість", – наголосив Гришков.

Він повідомив, що наразі в компанії працюють вже шість окремих СЕО, які відповідають за свої напрямки, бюджети та фінансові результати.

Гришков зазначив, що метою компанії є зростання її капіталізації, і через кілька років Uklon розраховує досягти оцінки понад $1 млрд.

Наразі в компанії працює близько 950 осіб, однак Uklon продовжує наймати нових співробітників – щомісяця до команди приєднується близько 20 осіб, повідомив CEO. Він наголосив на важливості зрозумілої структури OKR, яка дає змогу визначати та контролювати досягнення відповідних цілей.

Uklon, який було консолідовано у звітність "Київстар" у квітні 2025 року, в другому кварталі 2026 року отримав 1,448 млрд грн виручки, або $32,8 млн. Його EBITDA становила 554 млн грн, або $12,5 млн. Кількість заброньованих поїздок за цей період зросла на 4,5% – до 43 млн, завершених доставок – на 25,9%, до 1,4 млн. Кількість цифрових щомісячних активних користувачів компанії за другий квартал цього року зріс на 8,2% – до 5,2 млн.

На початку серпня повідомлялось, що Uklon розпочав підключення водіїв до свого сервісу у п'яти нових містах Узбекистану, серед яких Фергана, Маргілан, Коканд, Наманган та Андижан, розширюючи таким чином присутність за межі Ташкента.

 

#uklon #плани
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