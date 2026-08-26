НБУ пропонує оновити правила касової роботи банків перед введенням банкноти 2000 грн

Національний банк України (НБУ) пропонує змінити порядок організації касової роботи банків у зв'язку з підготовкою до введення в обіг із 4 вересня 2026 року банкноти номіналом 2000 грн, повідомив регулятор у середу.

Зокрема, проєкт передбачає зміну переліку банкнот, які банки можуть здавати до центробанку неповними пачками без поаркушного перерахування: замість номіналів 200, 500 та 1000 грн пропонується встановити таку можливість для банкнот номіналом від 500 грн і вище.

Крім того, Нацбанк пропонує оновити вимоги до пакування готівки та встановити для банкнот номіналом 2000 грн бандероль білого кольору.

Реалізація запропонованих норм не потребуватиме додаткових витрат НБУ та суб'єктів господарювання.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови НБУ прийматиме до 4 вересня 2026 року включно.