Мінекономіки розглядає погіршення прогнозу зростання ВВП України в 2026р через обстріли та блокаду портів

Міністерство економіки та довкілля перегляне у сторону зменшення базового прогнозу зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2026 році, що раніше становив 1-3%, через наслідки російських обстрілів та обмеження експортного потенціалу.

"Ми зараз насправді якраз переглядаємо (прогноз щодо ВВП на поточний рік – ІФ-У). Базовий прогноз зростання ВВП в цьому році був порядка 1,3%. Зараз ми переглядаємо в сторону зменшення. Ефекти від обстрілів Росії вимірюються до 0,5%, які ми зараз очікуємо ВВП-зростання в цьому році", – повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко під час заходу "Топменеджери, які тримають країну. Діалоги з NV" у Києві в середу.

Він зазначив, що через руйнування енергетичної інфраструктури Україна розпочала 2026 рік із падіння ВВП на 0,6% у І кварталі. У ІІ кварталі економіка швидко компенсувала це падіння, вийшовши за підсумками першого півріччя на невелике зростання, яке триває й зараз. Проте подальшу динаміку стримують руйнування енергетичної і логістичної інфраструктури та блокування портів.

Кравченко наголосив, що варто готуватись до складної зими та бути готовими "до найгірших сценаріїв".

"Всі різні варіанти розвитку подій ми (уряд – ІФ-У) намагаємося передбачити і підготуватися до найгіршого", – сказав він.

На думку Кравченка, наразі завдання української економіки – підтримати бізнес у можливих кризових ситуаціях, наскільки це дозволяють бюджетні можливості, а також не втрачати фокус на майбутньому відновленні.

Міністр додав, для підтримки бізнесу Мінекономіки спільно з Міністерством фінансів та Радою опрацьовує розширення на наступний рік програм пільгового кредитування для більших підприємств і збільшення масштабів страхування воєнних ризиків, що вимагатиме залучення бюджетних коштів та міжнародної допомоги.

Як повідомлялося, неурядові аналітики оцінюють можливий негативний вплив блокади портів Великої Одеси на ВВП України у діапазоні від -0,6% до -0,9% внеску в економіку

Щодо прогнозу на поточний рік, то Національний банк України (НБУ) наприкінці липня повідомив, що повернув прогноз зростання реального ВВП у 2026 році до рівня 1,8%, на якому він очікував його у січні, після погіршення у квітні до 1,3%.

МВФ у червні-липні погіршив прогноз зростання реального ВВП України цього року до 1,0-1,6% з 1,8-2,5%, тоді як у квітневому World Economic Outlook (WEO) він оцінював його у 2%, а під час затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF наприкінці лютого – в діапазоні 1,8-2,5%.

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026 рік до 1,6% з 2,4%, на яких базувався держбюджет-2026 під час його затвердження наприкінці минулого року. За оптимістичного сценарію, який передбачає завершення війни до 2027 року, зростання ВВП наступного року могло б становити 4,5%, тоді як за менш оптимістичного – 1,3%.

Інвестгрупа ICU на початку червня погіршила прогноз зростання економіки України у 2026 році до 0,8% порівняно з попередньою оцінкою у грудні на рівні 1,2%.

ЄБРР в свою чергу погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р з 2,5% до 2,2%.