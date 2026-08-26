Корецький: новий топ-менеджмент "Енергоатому" має бути сформовано якнайшвидше

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів першу зустріч з наглядовою радою НАЕК "Енергоатом", наголосив на необхідності якнайшвидшого перезавантаження управління, обіцяв всю необхідну підтримку.

"Провів першу зустріч з наглядовою радою "Енергоатому". Уряд очікує від наглядової ради якісного перезавантаження управління компанією. Це першочергове завдання. Уряд надасть всю необхідну підтримку", – написав він у Телеграм-каналі за підсумками зустрічі у середу.

Прем’єр наголосив, що "новий топ-менеджмент має бути сформовано якнайшвидше за підсумками прозорого конкурентного конкурсу".

За його словами, він також обговорив з членами наглядової ради фінансовий стан державної компанії та стан підготовки до осінньо-зимового періоду.

"Подібні зустрічі будуть проводитися систематично", – анонсував він.

Як повідомлялося, за прогнозом першого віцепрем’єра-міністра енергетики Дениса Шмигаля, НАЕК "Енергоатом" отримає нового голову правління та оновлений склад виконавчого органу не пізніше жовтня за результатами конкурсу, строк подання документів на який закінчився 31 липня 2026 року.

Стосовно НАК "Нафтогаз України", очільницею якої глава держави Володимир Зеленський запропонував призначити експрем’єрку України Юлію Свириденко, то координатор сектору "Енергетика та клімат" Ukraine Facility Platform та експерт у сфері корпоративного управління Олександр Візір тиждень тому в коментарі "Енергореформі" зазначав, що, найімовірніше, ще тривають перемовини з незалежними членами наглядової ради (НР) компанії, яка й має повноваження призначати голову правління чи виконувача його обов’язків.

Зі свого боку ексчленкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій в коментарі "Енергореформі" зазначала, що Юлія Свириденко "для "Нафтогазу" – ідеальне рішення", і не знає, чому її досі не призначають.

Прем’єр Корецький під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 21 серпня зазначив, що вважає ідеальним форматом, якби нового голову правління НАК "Нафтогаз України" призначили після осінньо-зимового періоду 2026/27 (ОЗП).