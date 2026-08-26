За порушення вимог щодо обігу молочної продукції за 7 міс. накладено штрафів на 570,7 тис. грн – Держпродспоживслужба

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) за сім місяців 2026 року наклала штрафи на загальну суму 570,7 тис. грн за порушення вимог законодавства у сфері обігу молока та молочної продукції, повідомила пресслужба відомства.

За цей період Держпродспоживслужба провела 238 позапланових заходів державного контролю, пов’язаних з обігом молока та молочних продуктів, під час 13 із них було виявлено порушення, зокрема щодо достовірності інформації про харчові продукти та їх маркування.

За результатами перевірок було видано 11 приписів, притягнено до відповідальності 8 осіб та накладено штрафи на 570,7 тис. грн.

Під час робочої наради щодо стану ринку молочної продукції представники Держпродспоживслужби також наголосили на необхідності системних рішень для протидії фальсифікату, зокрема законодавчого визначення понять "фальсифікований харчовий продукт" та "харчове шахрайство".