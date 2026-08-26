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Економіка

Ексчиновник АРМА Чулой тимчасово очолив дві дочки "Нафтогазу"

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Ексчиновник АРМА Чулой тимчасово очолив дві дочки "Нафтогазу"

Ексдиректора департаменту менеджменту активів Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Ігоря Чулоя призначили тимчасовим виконувачем обов’язків директора двох дочірніх компаній НАК "Нафтогаз України": ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" ("ГКНТ") та ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ("ГКНУ"), свідчить інформація в Youcontrol.

Згідно з нею, Чулоя призначено з 24 серпня.

Як повідомлялося, Чулой у 2023 році перейшов на державну службу до АРМА. З серпня по вересень 2024 року очолював Управління моніторингу ефективності менеджменту активів. 26 вересня його призначили на посаду директора департаменту менеджменту активів АРМА.

Чулой у 2000 році закінчив "Запорізький інститут державного та муніципального управління" за спеціальністю правознавство, працював, зокрема, податковим інспектором.

З 2002 по 2012 роки працював на ВАТ "Запоріжсталь", зокрема, на посадах ведучого юрисконсульта та начальника бюро податкового супроводження юридичного відділу. 

З 2012 по 2023 рік очолював низку підприємств будівельної галузі.

У 2018 році отримав свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю. З жовтня 2025 року керівником ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" було призначено Людмилу Кіндер, яка змінила на цих посадах Сергія Бєляєва. Усередині серпня 2026 року наглядова рада "Газмереж", що входить до групи "Нафтогаз", призначила Кіндер головою правління компанії за результатами конкурсу.

#арма #кадри #чулой #нафтогаз
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