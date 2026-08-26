McDonald's відкрив 130-й ресторан в Україні

McDonald’s в Україні (ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.") відкрив у середу відкрив перший у Умані та 130 в Україні ресторан, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба компанії.

Ресторан розташований біля в’їзду в Умань, на одному з ключових автомобільних маршрутів країни – трасі М-05 Київ-Одеса. Завдяки цьому він буде зручним як для жителів міста, так і для тих, хто подорожує. Заклад відкрили у партнерстві з АЗК Grand Petrol. Це вже восьмий ресторан "МакДональдз" в Україні, збудований у співпраці з автозаправним комплексом, і другий спільний проєкт компанії з Grand Petrol. Відкриття першого "МакДональдз" в Умані створило 60 нових робочих місць.

Площа нового "МакДональдз" становить понад 470 кв. м, а в залі та на терасі облаштовано 230 місць для гостей. Зала ресторану працює щодня з 7:00 до 23:00, а "МакДрайв" – з 5:00 до 23:00. Клієнти можуть оформити замовлення за допомогою терміналів самообслуговування в залі, скористатися "МакДрайвом" або сервісом "Мобільне замовлення" у застосунку "МакДональдз".

Зазначається, що як і всі ресторани McDonald’s в Україні, новий заклад працює з дотриманням розширених правил безпеки: під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює обслуговування після відбою. При цьому працівники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. Наразі McDonald’s забезпечує роботою майже 11 тис. українців, наразі працює 130 у 43 населених пунктах.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald’s в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. У 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

"МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).