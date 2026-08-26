Фінкомітет Ради втретє рекомендував скасувати пільгу на ПДВ для посилок до EUR150

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту взяти за основу та в цілому схвалити законопроєкт №15112-д про скасування пільги зі звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) для міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150, повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу").

За інформацією нардепа Ярослава Железняка (фракція "Голос"), 19 членів комітету проголосували "за".

Згідно з проєктом документа, ПДВ за ставкою 20% сплачуватиметься з повної вартості товару, а для покупок через електронні платформи податок включатиметься у вартість і сплачуватиметься самими маркетплейсами.

Як повідомлялося, прийняття вказаного законопроєкту є умовою надання Україні третього траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) близько $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на EUR3,7 млрд в рамках Позики на підтримку України на EUR90 млрд..

"Згідно з даними від Держмитслужби, у 2025 році міжнародних поштових та експрес-відправлень надійшло на 167,3 млрд грн. 92,9 млрд грн, або 55,5% вартості таких відправлень, не оподатковувалися через наявну пільгу. Ще у 2023 році цей показник становив близько 40 млрд грн. Тобто лише за два роки обсяг неоподатковуваного імпорту збільшився більш ніж удвічі", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю "24 каналу".

Він додав, що за 7 міс.-2026 року загальна вартість міжнародних посилок вже сягнула 136,3 млрд грн, з яких 56,8 млрд грн (42%) не оподатковувалися ПДВ.

З тексту законопроєкту також вилучено норму про обмеження пожиттєвого фінмоніторингу для національних публічних діячів (PEP) до трьох років після закінчення повноважень.

Як повідомив Железняк, також рекомендовано законопроєкт №15460 щодо змін до Митного кодексу для врегулювання процедур митного оформлення, визначення обов’язків маркетплейсів-нерезидентів та нарахування курсів валют за дистанційного продажу.

В оновленому Меморандумі фінансової та економічної політики за програмою EFF з МВФ Україна зобов’язалася як новий структурний маяк ухвалити цей закон до кінця липня, тоді як у початковому варіанті його треба було затвердити до кінця березня разом з іншими податковими нормами. Проте цей структурний маяк не було виконано.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький 29 липня повідомив, що уряд повторно схвалив і скерував до Верховної Ради законопроєкт, який вводить ПДВ на міжнародні поштові відправлення в Україну вартістю до EUR150. Прем’єр наголосив, що українські виробники та продавці сплачують ПДВ, тоді як частина імпортних товарів має податкову перевагу, і що "неприпустимо, що українські виробники, наприклад, у легкій промисловості, сплачують податки, тоді як громадяни купують на іноземних маркетплейсах одяг і такі ж самі товари не оподатковуються взагалі". За його словами, нові правила, якщо депутати підтримають це рішення, почнуть діяти з 2027 року, тож бізнес, маркетплейси та оператори доставки матимуть час підготуватися.