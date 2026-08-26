Виробництво паперу і картону основними підприємствами галузі у липні цього року збільшилось на 5,2% порівняно з тим самим місяцем минулого року – до 55,3 тис. тонн, що також на 5,3% більше за показник червня поточного року, повідомила асоціація "УкрПапір".

Згідно зі статистичною інформацією на сайті асоціації, натомість виробництво ящиків з гофрокартону скоротилось на 2,5% – до 50,06 млн кв. м, а порівняно з червнем-2026 – на 1,8%. Зокрема, виробництво паперу у липні-2026 зменшилось на 12,5% до липня-2025 – до до 11,7 тис. тонн, а найбільше вироблено паперу-основи для санітарно-гігієнічної продукції – 10,62 тис. тонн, що на 9% менше за обсяги липня торік.

Картону вироблено 43,6 тис. тонн (на 11,2% більше), переважно тарного (включно з папером для гофрування) – 36,4 тис. тонн (на 16% більше).

Згідно зі статистикою асоціації, минулого місяця основними підприємствами галузі, які надали дані, також вироблено 52,5 млн рулонів туалетного паперу (на 9,8% більше за липень-2025), в тому числі 23,7 млн зі 100%-ї целюлози (на 27% більше).

Виробництво шпалер у липні зросло на 12,8% порівняно з торішнім липнем і становило 1,63 млн ум. кусків (асоціація має дані тільки від найбільшого виробника "Слов’янські шпалери КФТБ" – ІФ-У).

Минулого місяця також суттєво зросло виробництво зошитів – на 34,5% порівняно з липнем минулого року і у 4,4 раза до червня поточного, становивши 28,36 млн шт.

За даними "УкрПапір", загальний обсяг товарної продукції підприємств у липні сягнув 3,06 млрд грн, на 28,8% перевершивши показник липня минулого року та на 3,3% – червня-2026.

Загалом за січень-липень поточного року виробництво паперу і картону скоротилося на 3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, зокрема, паперу – на 8,2%, картону – на 1,2%, гофротари – на 1,6%, шпалер – на 6,3%, тоді як туалетного паперу у рулонах зросло на 7%.

Серед найбільших підприємств, які надають дані асоціації: Київський картонно-паперовий, Трипільський пакувальний комбінати, Кохавинська паперова фабрика, "ВГП" (ТМ "Рута"), Понінківська КПФ-Україна", Львівська "Картонно-паперова компанія".

Водночас асоціація припинила оприлюднення результатів роботи кожного підприємства, зважаючи на ризики в умовах воєнного стану.