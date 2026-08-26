Ощадбанк збільшив видачу мікрокредитів у I півріччі на 37%

Державний Ощадбанк у січні-червні 2026 року видав мікробізнесу кредитів на 3,3 млрд грн, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила фінустанова на сайті.

Зазначається, що кількість виданих кредитів зросла на 27% – до 2596.

Кредитний портфель мікробізнесу Ощадбанку з початку року збільшився майже на 20% і перевищив 7,6 млрд грн.

За перше півріччя банк опрацював 2799 звернень від представників мікробізнесу.

У межах співпраці з Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві Ощадбанк за цей період видав агровиробникам 313 мікрокредитів під портфельні гарантії на загальну суму 459,8 млн грн.

За даними Нацбанку, станом на 1 липня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 518,87 млрд грн посідав друге місце серед 59 банків України. Загальний кредитний портфель банку за перше півріччя зріс на 6,7% – до 136,83 млрд грн.