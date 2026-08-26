Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Ощадбанк збільшив видачу мікрокредитів у I півріччі на 37%

1 хв читати
Додати як джерело
Ощадбанк збільшив видачу мікрокредитів у I півріччі на 37%

Державний Ощадбанк у січні-червні 2026 року видав мікробізнесу кредитів на 3,3 млрд грн, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила фінустанова на сайті.

Зазначається, що кількість виданих кредитів зросла на 27% – до 2596.

Кредитний портфель мікробізнесу Ощадбанку з початку року збільшився майже на 20% і перевищив 7,6 млрд грн.

За перше півріччя банк опрацював 2799 звернень від представників мікробізнесу.

У межах співпраці з Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві Ощадбанк за цей період видав агровиробникам 313 мікрокредитів під портфельні гарантії на загальну суму 459,8 млн грн.

За даними Нацбанку, станом на 1 липня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 518,87 млрд грн посідав друге місце серед 59 банків України. Загальний кредитний портфель банку за перше півріччя зріс на 6,7% – до 136,83 млрд грн.

#ощадбанк #мікрокредит
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Партнери виділять близько $10,5 млн на тимчасове зберігання врожаю агровиробників з прифронтових регіонів

Корецький: Партнери виділять близько $10,5 млн на тимчасове зберігання врожаю агровиробників з прифронтових регіонів

Міжнародні партнери підтвердили виділення близько $10,5 млн на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють…

Читати
Дунайські порти, залізниця та авто можуть взяти 4,5 млн тонн експорту з 6-ти, що йшли морем – Мінінфраструктури

Дунайські порти, залізниця та авто можуть взяти 4,5 млн тонн експорту з 6-ти, що йшли морем – Мінінфраструктури

Альтернативні маршрути, що охоплюють Дунайські порти, залізничну та автомобільну логістику, дають змогу експортувати близько 4,5 млн тонн вантажів на…

Читати