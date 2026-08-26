Особливий режим захисту рослин запроваджений на Дніпропетровщині через сарану

На території Новопокровської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області виявлено нові осередки сарани перелітної, через що на площі 60 га запроваджено особливий режим захисту рослин, повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Щоб локалізувати осередки та не допустити подальшого поширення сарани, 21 серпня 2026 року на території Новопокровської громади запроваджено особливий режим захисту рослин, що діє на площі 60 га в районі ставка у селищі Новопокровка", – зазначено у повідомленні.

Фахівці проводитимуть постійний моніторинг та обстежуватимуть сільськогосподарські угіддя, пасовища, перелоги, лісосмуги, прибережні й занедбані земельні ділянки. У разі перевищення встановленого порогу чисельності шкідника проводитимуться винищувальні заходи.