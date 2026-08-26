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Економіка

Корецький: Партнери виділять близько $10,5 млн на тимчасове зберігання врожаю агровиробників з прифронтових регіонів

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Корецький: Партнери виділять близько $10,5 млн на тимчасове зберігання врожаю агровиробників з прифронтових регіонів
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Міжнародні партнери підтвердили виділення близько $10,5 млн на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Водночас зі Світовим банком фіналізуємо можливість залучення ще $25 млн для розширення цієї підтримки. Кошти дадуть виробникам змогу отримати необхідне обладнання та частково вирішити проблему зберігання врожаю, зокрема через ускладнення з його експортом", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем’єр наголосив, що уряд продовжує переговори з міжнародними фінансовими організаціями та донорами, щоб збільшити цільову підтримку аграріїв, які зазнають втрат через російський терор у Чорноморському регіоні.

#партнери #урожай #зберігання #уряд #кошти
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