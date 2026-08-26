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Економіка

У Молдові продовжено режим підвищеної готовності в енергетичному секторі ще на 30 днів

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У Молдові продовжено режим підвищеної готовності в енергетичному секторі ще на 30 днів

Уряд Молдови на засіданні в середу продовжив режим підвищеної готовності в енергетичному секторі та гідрології на 30 днів.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. (...) Запасів дизельного палива в країні вистачить на вісім днів, палива немає лише на 30 заправках, які не належать до компаній-імпортерів, а лише його продають. Нам необхідно продовжити режим підвищеної готовності, щоб і надалі мати змогу ухвалювати оперативні рішення", – сказав директор Національного центру управління кризами Серджіу Дьякону, додавши, що це необхідно через ризики перебоїв із постачанням палива.

Він зазначив, що зберігається складна гідрологічна ситуація. "Посуха призвела до того, що рівень води в Дністровському водосховищі нижчий за норму на дев’ять метрів, у водосховищі Костешт – Стинка – на сім метрів. Також знизився рівень води в інших водоймах, річки стали мілкішими. Нам потрібно тримати ситуацію під контролем, вживати оперативних заходів, щоб не допустити надзвичайних ситуацій, коли доведеться обмежити подачу води або подавати воду громадянам за графіком", – заявив Дьякону.

Уряд Молдови ввів режим підвищеної готовності в енергетичному секторі та гідрології строком на 30 днів наприкінці липня.

#енергосектор #режим #молдова
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