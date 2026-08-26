Укргазбанк майже втричі збільшив ліміт торговельного фінансування Fozzy Group – до 800 млн грн

Державний Укргазбанк майже втричі збільшив ліміт на документарні операції для Fozzy Group – до 800 млн грн, повідомила фінустанова на сайті.

Зазначається, що збільшення ліміту дасть змогу Fozzy Group розширити обсяги прямого імпорту та скоротити кількість посередників у ланцюгах поставок, що сприятиме їхній стабільності.

Угода реалізується у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

"Збільшуючи ліміт торговельного фінансування до 800 млн грн, ми допомагаємо ритейлу будувати стійкі прямі поставки з усього світу", – зазначила директорка департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу Укргазбанку Тетяна Парчевська.

Торгово-промислова група Fozzy Group має більш ніж 825 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.

На 1 липня 2026 року Укргазбанк із загальними активами 228,74 млрд грн посідав сьоме місце серед 59 банків України.