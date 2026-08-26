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Економіка

Анна Луганська стала новою директоркою з маркетингу АТБ

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Анна Луганська стала новою директоркою з маркетингу АТБ
Фото: RAU

Новою директоркою з маркетингу мережі АТБ стала Анна Луганська, до її призначення цю позицію обіймав Олексій Юр’єв, повідомила Асоціація ритейлерів України (RAU).

Уточнюється, що Луганська 2 липня 2026 року завершила співпрацю з мережею Varus, дн вона почала працювати у 2021 році на позиції заступника директора з операційного маркетингу. У 2023 році її було призначено директоркою з маркетингу. Раніше Луганська мала досвід роботи директоркою з маркетингу в Digma Food Market та продуктовій мережі "Економ".

#луганська_анна #маркетинг #атб
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