Мінагрополітики пропонує у 2027р компенсації аграріям прифронтових територій до 10,46 тис. грн/га

Міністерство аграрної політики та продовольства пропонує у 2027 році запровадити компенсації аграріям, які працюють на прифронтових територіях, зокрема до 10,46 тис. грн на гектар за втрачені посіви, повідомила пресслужба міністерства з посиланням на його очільника Тараса Висоцького.

Зокрема, пропонується компенсувати спалені або незібрані посіви агропідприємствам, земельні ділянки яких розташовані на відстані до 20 км та від 20 до 50 км від лінії бойового зіткнення. Виплати можуть становити до 10,46 тис. грн/га, а прийом заявок за 2026 рік планується у Державному аграрному реєстрі в 2027 році.

Для підприємств, чиї угіддя розташовано в межах 50-км зони ризикованого землеробства та на яких розміщено фортифікаційні споруди, пропонується компенсація до 4,7 тис. грн/га. Підставою для її отримання буде рішення Ради оборони обласної військової адміністрації.

Крім того, пропонується підтримка релокованих підприємств – до 4,7 тис. грн/га, але не більше ніж 10 тис. га на одне підприємство. Компенсацію надаватимуть на площу земельних ділянок, що не перевищує площу земель підприємства у зоні ризику. Підтвердженням буде відповідна довідка з Державного земельного кадастру.

Законодавчі ініціативи щодо посилення підтримки агропідприємств на прифронтових територіях представили під час наради на Кіровоградщині за участю Висоцького.