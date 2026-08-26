"Нібулон" пропонує спростити оформлення річковиків для збільшення перевезень Дунаєм на 100 тис. т/міс.

ТОВ СП "НІБУЛОН" пропонує запровадити перехідний механізм присвоєння та підтвердження кваліфікації фахівців річкового флоту, що, за його оцінкою, дасть можливість збільшити перевезення Дунайським експортним коридором на 100 тис. тонн на місяць, повідомила пресслужба компанії з посиланням на директора з логістики Сергія Калкутіна.

"Нібулон" може додатково задіяти на Дунаї 12 буксирів, але для цього потрібно вирішити питання перекваліфікації та оформлення необхідних документів приблизно для 30 фахівців. І ми не єдині, хто стикається з таким обмеженням. Якщо створити працездатний механізм для залучення кваліфікованих фахівців у масштабах галузі, Дунайський коридор зможе перевозити додатково до 100 тис. тонн вантажів на місяць", – цитує пресслужба Калкутіна.

Він пояснив, що судновласники мають технічно готовий флот, однак не можуть повною мірою комплектувати екіпажі та вводити в роботу додаткові судна через дефіцит кваліфікованих членів екіпажів.

Як зазначено в повідомленні, "Нібулон" пропонує запровадити тимчасовий перехідний механізм присвоєння та підтвердження кваліфікації фахівців річкового флоту й отримання ними необхідних документів до завершення повного переходу на європейські правила. Це, зокрема, дозволить фахівцям із необхідною підготовкою та досвідом оперативніше завершувати документальне оформлення для роботи на Дунаї.

Калкутін наголосив, що додаткові перевезення Дунайським коридором дадуть можливість підтримати закупівлі в агровиробників, забезпечити надходження валютної виручки та підвищити стійкість експортної системи України.

"Нібулон" запропонував профільним органам державної влади спільно з представниками галузі сформувати перехідне рішення, яке дозволить залучити необхідну кількість кваліфікованих фахівців до роботи на внутрішніх водних шляхах із дотриманням вимог до професійної компетентності та безпеки судноплавства.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, з 1 по 18 серпня Україна експортувала 900 тис. тонн агропродукції, з яких близько 45% експортовано через Дунайський регіон.