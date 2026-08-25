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Економіка

Пишний: НБУ готовий до прямого діалогу з іноземним бізнесом для залучення інвестицій в Україну

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Пишний: НБУ готовий до прямого діалогу з іноземним бізнесом для залучення інвестицій в Україну

Голова Національного банку України Андрій Пишний під час зустрічі з радницею президента України з питань економічного розвитку Христею Фріланд обговорив посилення діалогу з міжнародною фінансовою спільнотою та іноземним бізнесом задля залучення інвестицій в Україну.

"Зустріч з @cafreeland, радником президента України з питань економічного розвитку. Ми обговорили, як посилити діалог з міжнародною фінансовою спільнотою та іноземним бізнесом і перетворити інтерес до України на конкретні інвестиційні рішення", – написав він у соцмережі Х.

Пишний зазначив, що залучення інвестицій вимагає певних умов, включаючи інфраструктуру ринків капіталу та подальшу лібералізацію валютного ринку.

"НБУ готовий до прямого діалогу з іноземним бізнесом. Ми продовжимо цю роботу разом з Христею Фріланд", – наголосив глава НБУ.

 

#пишний #бізнес #інвестиції
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