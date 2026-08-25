Рада учасників НДУ переобрана без жодних змін

Учасники Національного депозитарію України (НДУ) рейтинговим голосуванням сформували склад Ради учасників депозитарної системи НДУ на наступні два роки, і він повністю збігся з поточним складом ради.

Згідно повідомленню Нацдепозитарію на його сайті, на участь у виборах було подано 18 заявок: 9 – від депозитарних установ та 9 – від емітентів, а обраними 14 членами ради стали ті самі люди, що й два роки тому.

Від депозитарних установ до Ради учасників увійшли Олександр Панченко від ТОВ "Універ Капітал", який зараз очолює раду, Нінель Герман від ПУМБ, Богдана Єфремова від Райффайзен Банк, Ірина Нестеренко від ТОВ "Інжур Кепітал", Оксана Данілюк від ВСТ Банк, Олександр Сторожук від ТОВ "Смарт Бонд.юа" та Олеся Пятчаніна від Сітібанк.

Від емітентів, які не є депозитарними установами, та компаній з управління активами, що діють від імені корпоративних фондів у склад ради увійшли Саад Шаді Мухамед від ПрАТ "Бахмацьке бурякоприймальне підприємство", Сергій Лиходід від закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду (ЗНВКІФ) "Гарант Капітал" під управлінням КУА "Траст Кепітал", Сергій Бірюк від ТОВ "Яготинський маслозавод", Богдан Лупій від Фондової біржі ПФТС, Сергій Румпа від ПрАТ "Южкокс", Оксана Заїка від АТ "ДТЕК Західенерго" та Світлана Ющенко від АТ "Оператор газорозподільчої системи "Чернігівгаз".

Зазначається, що перше засідання новообраного органу заплановано на 17 вересня. На ньому буде обрано голову ради та визначено подальші напрями її роботи.

Рада учасників є консультативним органом, створеним для захисту та врахування інтересів учасників депозитарної системи. Вона складається з 14 членів: семи представників депозитарних установ та семи представників емітентів (які не є депозитарними установами) і компаній з управління активами, які діють від імені корпоративних інвестиційних фондів.

До складу ради з правом голосу можуть обиратися фізособи, висунуті учасниками депозитарної системи, з якими вони перебувають у трудових або договірних відносинах (по одному представнику від однієї юридичної особи). До ради не можуть входити члени інших органів Центрального депозитарію, за винятком Національного банку України (НБУ).