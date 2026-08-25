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Економіка

"Укрзалізниця" підписала договір з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на постачання 10 пасажирських вагонів за 1,1 млрд грн

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"Укрзалізниця" підписала договір з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на постачання 10 пасажирських вагонів за 1,1 млрд грн

АТ "Укрзалізниця" підписало контракт із ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на постачання 10 пасажирських вагонів нового покоління до кінця 2029 року загальною вартістю 1 млрд 091 млн грн з ПДВ, довівши таким чином загальну кількість замовлених у 2026 році вагонів до 102 одиниць.

"Нові вагони служитимуть на 20 років довше, матимуть подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості сервісного персоналу", – повідомила "Укрзалізниця" у телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що в межах контракту до виробництва вагонів буде залучено понад 100 українських підприємств-виробників, які постачатимуть комплектуючі та обладнання.

"Попри всі виклики воєнного часу та постійні російські атаки на залізничну інфраструктуру, ми маємо забезпечувати стабільність пасажирських перевезень і комфортну логістику для мільйонів людей по всій країні", – цитуються у релізі слова міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

Передбачається, що нові вагони матимуть більш екологічне електроопалення, герметичні міжвагонні переходи, а також будуть ширшими, що дозволить зробити спальні місця суттєво довшими.

"Укрзалізниця" уточнює, що серед 10 вагонів передбачається 2 для перевезення осіб у кріслі колісному.

Поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління "Укрзалізниця" розпочала ще минулого року, коли було замовлено "сигнальну" партію у 5 таких вагонів. – нагадали в українській залізниці.

У межах державної програми фінансування з 2021 року "Укрзалізниця" законтрактувала 368 пасажирських вагонів.

Минулого місяця "Укрзалізниця" підписала договір на постачання ще 92 нових пасажирських вагонів.

#завод #укрзалізниця #договір
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