Маркетплейс Maudau скоротить працівників через ворожі атаки на логістику

Маркетплейс Maudau, який входить до Fozzy Group, повідомив про вимушену оптимізацію штату через російські атаки по логістичних об'єктах компанії.

"Через наслідки атак по логістичних об'єктах ми вимушені провести часткову оптимізацію штату (…) Такі рішення ніколи не бувають простими. Водночас сьогодні вони необхідні, щоб адаптуватися до нових умов, зберегти стійкість бізнесу та продовжити нашу роботу", – йдеться у повідомленні Maudau на її сторінці в LinkedIn.

У компанії додали, що прагнуть провести оптимізацію штату "максимально чесно, коректно та з повагою до кожного, кого він стосується".

За даними на сайті маркетплейсу, в Maudau працює понад 700 людей.

Згідно з інформацією аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Маудау" вказано ПАТ "ЗНВКІФ "Холдинг Інвест", кінцевим бенефіціаром – Володимир Костельман.

За результатами 2025 року компанія збільшила чистий збиток на 15% порівняно з попереднім – до 743,8 млн грн, водночас чистий дохід виріс на третину – до 3,1 млрд грн.

Як повідомлялося, внаслідок російських обстрілів у серпні постраждали п'ять розподільчих центрів Fozzy Group, які забезпечували постачання товарів до магазинів "Сільпо", "THRASH ТРАШ" та "Фора".