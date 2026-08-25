"Нафтогаз" розраховує на додаткову підтримку за результатами WEF

Група "Нафтогаз" обговорювала питання проходження Україною опалювального сезону в умовах російських атак на полях Всесвітнього економічного форуму (WEF) у Женеві.

Як зазначається на її сайті у вівторок, в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко провів низку зустрічей із керівниками провідних міжнародних компаній під час August Leadership Meetings.

"Сторони обговорили розширення співпраці в частині постачання обладнання, обмін досвідом забезпечення стійкості в умовах війни, залучення додаткових ресурсів, необхідних для відновлення зруйнованої інфраструктури і проходження зими, постачання енергетичних ресурсів, а також поточні глобальні виклики", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що August Leadership Meetings – це закритий захід, в якому взяли участь майже 120 генеральних директорів і голів правлінь провідних світових компаній. Формат створений для обміну досвідом, діалогу і є платформою для співпраці глобальних бізнес-лідерів та обговорення викликів, які визначають розвиток світової економіки.

Як повідомлялося, 21 серпня під час Години запитань до уряду в парламенті перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що НАК "Нафтогаз України" цього року вже законтрактував понад 2,09 млрд куб. м газу, з яких 2 млрд куб. м було імпортовано у січні-липні.

З початку 2026 року РФ здійснила приблизно 300 атак по об’єктах групи "Нафтогаз". Група наголошувала, що інтенсивність ударів з початку року збільшилася більше ніж удвічі.