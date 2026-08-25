"Кернел" залучив EUR100 млн кредит Експортно-інвестиційного фонду Данії EIFO на будівництво ВЕС

Агрохолдинг "Кернел" підписав кредитну угоду на EUR100 млн з Експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO) для фінансування будівництва свого першого вітроенергетичного проєкту – вітрової електростанції потужністю 94,5 МВт із системами накопичення енергії у центральній частині Україні.

"Для "Кернел" це логічне продовження нашої довгострокової стратегії розвитку відновлюваної енергетики та посилення енергетичної стійкості бізнесу. Стабільне енергозабезпечення наших активів дає змогу виконувати міжнародні контракти", – зазначив CEO української компанії Євген Осипов, чиї слова наведено в релізі у вівторок.

Зазначається, що фінансування надається в межах спеціальної програми EIFO з підтримки інвестицій в Україні, а угоду було підписано за участі міністра бізнесу та конкурентоспроможності Данії Мартіна Лідегора.

Згідно з релізом, вітрова електростанція складатиметься з 21 сучасної вітрової турбіни, які поставить та встановить данська Vestas – один зі світових лідерів у сфері вітроенергетики. Проєкт також передбачає встановлення промислових систем накопичення енергії, які допомагатимуть балансувати виробництво електроенергії в пікові години.

"Фінансування EIFO – важливий сигнал для міжнародного інвестиційного ринку. Ця угода підтверджує, що навіть в умовах повномасштабної війни Україна залишається країною, де можна реалізовувати великі приватні інвестиційні проєкти", – додав Осипов.

Наголошується, що розвиток відновлюваної енергетики є одним зі стратегічних пріоритетів "Кернел" поряд з основним аграрним бізнесом, зокрема агрохолдинг встановлює сонячні панелі на своїх елеваторах та будує сонячну електростанцію потужністю 106 МВт на півдні України. Наприкінці квітня цього року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав агрохолдингу фінансування у розмірі $45 млн для цієї СЕС, загальна вартість проєкту якої становить орієнтовно $86 млн.

EIFO (Export and Investment Fund of Denmark) – національна експортно-інвестиційна агенція Данії. Від початку війни EIFO профінансувала понад 30 проєктів в Україні. Проєкт "Кернелу" став другим проєктом вітрової генерації в Україні, який фінансує EIFO, та є частиною ширшої підтримки українського енергетичного сектору.

Vestas – один зі світових лідерів у сфері вітроенергетики із понад 203 ГВт встановлених потужностей у світі. В Україні Vestas має 888 МВт вітрових потужностей, які вже встановлені або перебувають на етапі будівництва.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев’яти місяців 2026 фінансового року (з 1 липня 2025 року) "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, виторг збільшив на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.