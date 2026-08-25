Президент з нагоди 35-ї річниці незалежності України відзначив державними нагородами представників агросектору

Президент України Володимир Зеленський з нагоди 35-ї річниці незалежності України відзначив державними нагородами та почесними званнями представників аграрної галузі.
Відповідний указ №755/2026 оприлюднено на сайті глави держави.
Згідно з документом, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено директора ТОВ "Едвайс" (Чернігів) Павла Бистрова, генерального директора Приватної агрофірми "Агроінвест" (Полтавська обл.) Віктора Геращенка, директора відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" (Чернігівська обл.) Василя Лукача.
Звання "Заслужений працівник сільського господарства України" присвоєно директорові державної установи "Дослідне сільськогосподарське виробництво Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України" Давиду Коновалову.