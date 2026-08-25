Дунайські порти, залізниця та авто можуть взяти 4,5 млн тонн експорту з 6-ти, що йшли морем – Мінінфраструктури

Альтернативні маршрути, що охоплюють Дунайські порти, залізничну та автомобільну логістику, дають змогу експортувати близько 4,5 млн тонн вантажів на місяць із 6 млн тонн, які міг забезпечити український морський коридор, повідомив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ця цифра (4,5 млн тонн) дає можливість нам експортувати… Інформація про те, що в нас колапс із експортом, це неправда", – наголосив Деркач.

Він зауважив, що із загальних 6 млн тонн вантажів, які перевозились морським коридором, близько 4 млн тонн складали зернові, а ще 2 млн тонн – переважно різні види металів та залізна руда.

За його словами, серед альтернативних маршрутів, які напрацьовує міністерство, важливу роль відіграють Дунайські порти, які вже почали працювати у посиленому режимі та можуть перевалювати до 3 млн тонн вантажів на місяць.

Перший заступник міністра підтвердив, що Росія посилила атаки й на ці порти, але зауважив, що міністерство приймає додаткові рішення для забезпечення їхньої роботи, й за останній місяць Дунайські порти вже втричі збільшили обсяги перевалки вантажів.

Ще покращити ситуацію могло б відновлення роботи румунських лоцманів у режимі 24/7 на морському каналі "Суліна", який наразі працює тільки вдень. З цього приводу ведуться перемовини з Європейською комісією та Румунією.

Мінінфраструктури також працює з Румунією над підготовкою українських лоцманів, які після отримання відповідних сертифікатів зможуть проводити судна цим каналом, додав Деркач.

Він уточнив, що залізничні маршрути можуть забезпечити перевезення ще близько 1-1,5 млн тонн вантажів на місяць, тоді як автомобільний транспорт – близько 200-300 тис. тонн, що й виводить на загальну цифру у 4,5 млн тонн.

Для збільшення автомобільних перевезень через кордон продовжується розбудова пунктів пропуску (ПП). Зокрема? будується міст між Україною і Молдовою у м.Ямпіль (Вінницька обл.). Планується також відкрити пункт пропуску "Ямпіль-Косеуць" як повноцінний ПП з мостом, наголосив перший заступник міністра.

Він нагадав, що вже побудовано чотири смуги для вантажного транспорту в ПП "Порубне – Сірет" на кордоні із Румунією. Після розбудови Румунією дзеркальних заходів, це дозволить вдвічі збільшити пропускну спроможність для вантажів: орієнтовно через цей пункт пропуску щодня зможуть проходити близько 150 вантажівок на експорт.

Загалом міністерство очікує збільшити пропускну спроможність по всьому кордону на 15-20% протягом року завдяки розбудові смуг на пунктах пропуску, зазначив перший заступник.

Деркач окремо зауважив, що це важливо не тільки з точки зору забезпечення експорту, але й імпорту, бо автотранспорт забезпечує понад 30% всього імпорту в Україну.

Водночас перший заступник міністра визнав, що альтернативні маршрути збільшують логістичні витрати.

"Якщо ми, наприклад, про олійні, то для них це збільшення витрат не так критично. Для зерна це невигідно, тому що вони (експортери) будуть втрачати гроші. З іншого боку, якщо просто вкрай потрібно отримати хоч якусь кількість обігових коштів і вивезти зерно, то це можливо", – описав ситуацію Деркач.

Він підкреслив, що ситуація з перевезеннями цього року об'єктивно більш складна, аніж у 2022 році та попередні роки, бо Росія в рази посили удари й вони свідомо спрямовуються по всіх ланцюгах логістичних маршрутів – складах, портах, мостах, пунктах пропуску, локомотивах та навіть окремих машинах.

За даними Адміністрації морських портів України (АМПУ) з 1 січня по 24 серпня цього року було зафіксовано 185 атак по портах Одеської області, 92 атаки – по суднах в портах, 69 атак – по суднах за межами портів.

Що стосується атак на залізницю, то, за даними "Укрзалізниці", якщо за весь час війни ворогом було здійснено 6,1 тис. атак, то з 1 січня по 20 серпня цього року – більше 1,5 тис.