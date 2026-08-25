"Нова пошта" шукає підприємців для оренди складської нерухомості площею від 500 кв. м

Компанія "Нова пошта", лідер експрес-відправлень в Україні з групи Nova, планує збільшити мережу сортувальних центрів та шукає підприємців, власників логістичних центрів та складської нерухомості площею від 500 кв. м для довгострокової співпраці.

Згідно із повідомленням "Нової пошти" у телеграм-каналі у вівторок, компанія у пошуках партнерів, які готові приймати, розподіляти за напрямками та відправляти вантажі й посилки.

У свою чергу "Нова пошта" забезпечить вантажопотік, бізнес-модель, стандарти та технологічні рішення, можливість масштабувати обсяги, а також може запропонувати страхування ризиків.

"Умови узгоджуються індивідуально", – наголосили у компанії та додали, що зацікавлені у пропозиціях з Києва, Київської області та східних регіонів України.

Потреба у площі, працівниках та обладнанні залежить від прогнозованого вантажопотоку конкретної локації, зазначили у компанії.

Як повідомлялось, "Нова пошта" у січні-червні 2026 року збільшила консолідований чистий прибуток на 24,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2 млрд 195 млн грн, а виручку – на 31,8%, до 39 млрд 127 млн грн.

Станом на 13 липня 2026 року мережа компанії налічувала 54,7 тис. точок сервісу: 16,8 тис. відділень та 37,9 тис. поштоматів по всій Україні.

У 2025 році "Нова пошта" збільшила виручку на 21,6% порівняно з 2024 роком – до 54,2 млрд грн, її чистий прибуток зріс на 4,4% – до 2,6 млрд грн. Кількість доставлених посилок та вантажів зросла на 7,4% – з 486 млн до 522 млн, зокрема, міжнародних – на 52,6%, з 19 млн до 29 млн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.