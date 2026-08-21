НБУ перевірить можливе втручання в автоматизовану систему Сенс Банку

Національний банк України (НБУ) у межах уже розпочатих позапланових перевірок державного Сенс Банку перевірить можливе втручання в його автоматизовану систему під час операцій із внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, повідомив регулятор у Facebook.

Нацбанк оприлюднив роз’яснення у відповідь на запитання голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка щодо дій регулятора у ситуації із Сенс Банком.

Перевірки мають встановити обставини можливого втручання в роботу автоматизованої системи банку, з’ясувати факти надання відповідних вказівок керівництвом працівникам, а також оцінити дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час проведення операцій із внесення застави.

Робити висновок про те, що система фінансового моніторингу банку не працювала, наразі передчасно. Фігуранти справи, як зазначає НБУ, самі визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінмоніторингу змушувало їх шукати обхідні шляхи, зокрема, втручатися в роботу та вимикати автоматизовані системи банку.

"Хто саме, коли і в який незаконний спосіб зміг її обійти – це мають встановити перевірки", – зазначив Нацбанк.

Регулятор також наголосив, що не має доступу до автоматизованих систем банків, не впливає на їхню роботу та не надає дозволів на проведення чи заборону окремих операцій. Моніторинг операцій клієнтів, їх аналіз, виявлення та зупинення підозрілих операцій є обов’язком самих банків.

У дописі НБУ також підтвердив, що на 26 серпня заплановано виклик голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії для проведення інтерв’ю щодо його професійної придатності. Регулятор підтримує ініціативу уряду щодо відсторонення Ступака від посади на час службового розслідування.

Як повідомлялося, 19 серпня Железняк із посиланням на матеріали клопотання детектива НАБУ оприлюднив деталі руху коштів, використаних для внесення 150 млн грн застави за Галущенка.

Сенс Банк фігурує в матеріалах слідства як один із каналів переказу частини цих коштів, а окремих колишніх і чинних посадовців банку слідство пов’язує з організацією відповідних операцій та можливим обходом процедур фінансового моніторингу.

Згідно з наведеними депутатом даними, безпосередньо з рахунків у Сенс Банку на рахунок ВАКС було перераховано 50 млн грн: 46 млн грн від ТОВ "Гіран Констракт" та 4 млн грн від ТОВ "Пелет Сервіс".