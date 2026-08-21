EVA втратила внаслідок знищення розподільчого центру в Броварах близько 1 млрд грн

Внаслідок знищення розподільчого центру в Броварах (Київська обл.) мережа магазинів EVA втратила близько 1 млрд грн, повідомив президент корпорацїї TERWIN, співвласник ТОВ "Руш" Руслан Шостак.

"Нещодавно внаслідок російського удару було зруйновано наш розподільчий центр "Лінія магазинів EVA та EVA.UA" у Броварах. Слава Богу, люди не постраждали. Лише втрати нерухомості внаслідок цього удару – до 1 млрд грн... За 4,5 року повномасштабної війни ми втратили п’ять великих складів групи моїх компаній та 15 магазинів", – написав Шостак у фейсбуці.

За його оцінками, 50% втрат інфраструктури можна було б мінімізувати, якби для первинного гасіння під час повітряної тривоги масово було застосовано спеціалізовані роботи, безпілотні наземні платформи та дрони.

"Україна навчилася створювати унікальні роботизовані системи для фронту. То чому не зробити наступний крок – стати світовим лідером у виробництві роботизованих систем для ліквідації наслідків війни? Це може стати ще одним українським технологічним напрямом, народженим війною, який завтра буде потрібен усьому світу", – переконанияй він.

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На початок 2026 року мережа налічує 1167 магазинів, що працюють. За результатами 2025 року ТОВ "Руш" збільшило чистий дохід на 18% порівняно з попереднім роком, до 31,8 млрд грн. На 2026 рік компанія анонсувала інвестиції в 1,33 млрд грн.

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Руш" вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака і Валерія Кіптика.