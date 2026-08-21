Прем'єр вважає за необхідне тиражувати досвід корпуправління в "Нафтогазі" й "Укрнафті" на інші держкомпанії

Прем’єр-міністр Сергій Корецький вважає ефективною політику корпоративного управління зі створенням наглядових рад і залученням до них незалежних членів, у тому числі іноземців, але визнає наявність випадків "неякісної реалізації", передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з "Години уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

"Формат "інституція корпоративного управління" вважаю все ж таки ефективним. Те, що є подекуди випадки неякісної реалізації цього корпоративного управління, це факт також. Але це не відміняє самого принципу, що це дієвий інструмент якісного управління, в тому числі державними компаніями", – заявив голова уряду у відповідь на критичне запитання опозиційного депутата Олексія Кучеренка ("Батьківщина") про доцільність створення наглядових рад у держкомпаніях.

Корецький зазначив, що його цікавить думка міжнародних партнерів і, зокрема, наглядових рад та її незалежних членів, а також нагадав, що міжнародна допомога наразі є фундаментом стійкості України.

"Тому щиро вважаю, що треба взяти найкращі приклади корпоративного управління, а вони також є. І не посоромлюся згадати і "Укрнафту", і той самий "Нафтогаз (України)" за останній період. І просто треба тиражувати для тих компаній, де це не вдалося", – наголосив прем’єр, який до цього очолював НАК "Нафтогаз України", а ще раніше – її дочірню компанію "Укрнафта".

Корецький також додав, що не тільки українські державні компанії, а й великі приватні українські та іноземні міжнародні компанії створюють наглядові ради та правління. "І це допомагає широті погляду, думки, альтернативним думкам, пошуку рішень, компромісів", – сказав прем’єр.