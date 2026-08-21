Мінекономіки виділило 56 млн грн на розвиток індустріальних парків на Хмельниччині та Рівненщині

Міністерство економіки та довкілля України ухвалило надати державне стимулювання індустріальному парку (ІП) "Арт пак індастріал" (Хмельницька обл.) обсягом майже 9,7 млн грн на облаштування під’їзних шляхів та ІП "Кроноспан Рівне" (Рівненська обл.) – 46,3 млн грн на розбудову енергетичної інфраструктури.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, в цілому від початку 2026 року з урахуванням цього рішення держстимулювання вже отримало чотири ІП для реалізації проєктів на загальну суму 152 млн грн.

У Мінекономіки нагадали, що кошти надаються на умовах співфінансування 50% на 50% (або 20% на 80% для деокупованих та прифронтових територій, а також для відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій). Подати заявки можна через уповноважені банки: Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк.

Отримувач держстимулювання зобов’язаний ввести в експлуатацію не менше 5 тис. кв. м промислової нерухомості та залучити не менше двох учасників – промислових підприємств протягом трьох років.

На сьогодні в Україні зареєстровано 123 індустріальні парки. Станом на кінець 2025 року в них будувалися або вже були збудовано 37 промислових підприємств. Обсяг залучених інвестицій перевищив 45 млрд грн.

Раніше Мінекономіки повідомило про продовження строку подання заявок на державне стимулювання для ІП до 31 серпня 2026 року (згідно з наказом №758 від 18 серпня). Максимальний розмір фінансування за цією програмою становить до 150 млн грн на один парк.

Індустріальні парки є складовою державної політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".