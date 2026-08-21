Власенка знову обрано головою НКРЕКП

Національний енергорегулятор НКРЕКП повторно обрав головою Юрія Власенка, який два тижні тому склав повноваження після закінчення дворічної каденції.

"Юрія Власенка обрано головою регулятора. Рішення ухвалено членами Комісії шляхом таємного голосування відповідно до встановленої законом процедури", – йдеться в телеграм НКРЕКП в п’ятницю.

Як зазначається, Руслан Слободян склав повноваження голови та продовжує роботу як член Комісії.

Як пояснюється, голова НКРЕКП обирається членами комісії з її складу, а регуляторні рішення ухвалюються колегіально, що забезпечує послідовність і безперервність роботи.

Раніше повідомлялося, голова НКРЕКП обирається на два роки і не може бути обраний повторно після закінчення цього терміну без перерви. Слободяна було обрано головою регулятора 5 серпня 2026 року, і тоді на ринку електроенергії припускали, що це тимчасове обрання для подальшого призначення Власенка.