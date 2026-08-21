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Економіка

Ремонтні роботи на енергообʼєкті в Києві після удару РФ в четвер розпочалися негайно - Шмигаль

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Ремонтні роботи на енергооб’єкті в Києві, пошкодженому ударом РФ під час атаки у четвер, розпочалися одразу ж після ліквідації пожежі, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Вчорашній приліт пошкодив обладнання (енергооб’єкта – ЕР) в Києві, знищив його частину. Ми зараз рахуємо, наскільки це нас відкинуло в ремонті, але негайно після погашення пожежі почали роботи з відновлення", – сказав Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю

Перед цим він зазначив, що цього року Україна має відновити та збудувати 10 ГВт потужності.

За його словами, 4,8 ГВт уже відремонтовано, ще 4 ГВт перебуває в планових ремонтах та відновленні.

Як повідомлялося, за словами Шмигаля, до кінця року Україна має збільшити генеруючі потужності з нинішніх 15 ГВт до 24,1 ГВт. При цьому він зазначив, що умовою виконання таких планів буде відсутність значних руйнувань внаслідок атак РФ.

У четвер мер Києва Віталій Кличко заявив про перший за останні місяці цілеспрямований удар РФ по об’єкту критичної інфраструктури. Незадовго до цього голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов заявив про атаку на ТЕЦ (у Деснянському районі розташована ТЕЦ-6 – ІФ-У).

#київ #ремонтні_роботи #енергообєкт
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