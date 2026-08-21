Транзит агропродукції через Польщу можна подвоїти до 600 тис. тонн на місяць – міністр агрополітики

Транзит української агропродукції через Польщу можна подвоїти з нинішніх 300 тис. тонн до 600 тис. тонн на місяць, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Під час онлайн-дискусії "Альтернативні експортні маршрути: синергія української та польської логістики в умовах блокади Чорного моря" він зазначив, що нинішня ситуація є найважчою з початку повномасштабного вторгнення.

"У серпні експорт альтернативними шляхами становитиме близько 1,5 млн тонн за середньої потреби у 5 млн тонн на місяць – це лише третина. Навіть за найкращого сценарію альтернативні маршрути можуть покрити не більше 50% наших потреб. Водночас транзит через Польщу можна подвоїти – з нинішніх 300 тис. до 600 тис. тонн на місяць, насамперед за рахунок залізниці та переведення контролюючих служб на кордоні на цілодобовий режим роботи", – сказав Висоцький.

За його словами, Україна вже офіційно звернулася до польської сторони із пропозицією подвоїти кількість залізничних потягів, які перетинають прикордонні переходи.

Міністр також наголосив на необхідності збільшувати частку експорту продукції з доданою вартістю, перевезення якої є економічно більш вигідним через нижчу частку логістичних витрат у її кінцевій вартості.